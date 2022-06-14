Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із артилерії, мінометів та  РСЗВ - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
337
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із артилерії, мінометів та  РСЗВ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти намагалися вести контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи військ ЗСУ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 14 червня.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та  реактивних систем залпового вогню.

"Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночас Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

Місто обстріляється кожного дня: як виживають люди в Бахмуті

Місто обстріляється кожного дня: як виживають люди в Бахмуті

Читайте також:

Наступна публікація