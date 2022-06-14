На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із артилерії, мінометів та  РСЗВ - Генштаб

Окупанти намагалися вести контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи військ ЗСУ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 14 червня.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

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"Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночас Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

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