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На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли зі ствольної та реактивної артилерії - Генштаб

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На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли зі ствольної та реактивної артилерії - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В акваторіях Чорного та Азовського морів, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, Росія утримує два носії високоточної зброї.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина.

Авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 червня.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України, ворог утримує два носії високоточної зброї, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", - йдеться у зведенні.

Зазначимо, що за останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету. Відповідну кількість назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.

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