На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону зайнятих позицій

Триває п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій, а також проводить повітряну розвідку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська 22 квітня на Запорізькому напрямку здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, проте успіху в цьому не зазнали. Водночас російські окупанти посилюють деякі угрупування, а деякі втрачають боєздатність.

Росія сьогодні офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України

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