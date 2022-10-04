На південному фронті окупанти втратили понад 30 танків, 2 з них ЗСУ здобули як трофеї

Упродовж доби українські військові на Південнобузькому напрямку знищили велику кількість техніки та живої сили противника.

У понеділок, 3 жовтня, підрозділи ЗСУ на південному фронті контролювали ситуацію, завдаючи разючих ударів по скупченню військової техніки та позиціях російської армії.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

Упродовж бойового дня ворог втратив:

87 військових;

військових; 31 танк;

танк; 27 одиниць іншої авто-бронетехніки;

одиниць іншої авто-бронетехніки; 1 РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;

РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї; 1 мінометний комплекс "Сані" 120-мм калібру.

Окрім цього, ЗСУ затрофеїли 2 танки і одну БМП.

В ОК "Південь" відзначили, що російські окупанти намагаються утримувати рубежі оборони, але їм “краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції”.

Нагадаємо, раніше у Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ збили два російські штурмовики Су-25.

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