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На південному фронті окупанти втратили понад 30 танків, 2 з них ЗСУ здобули як трофеї

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На південному фронті окупанти втратили понад 30 танків, 2 з них ЗСУ здобули як трофеї

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Упродовж доби українські військові на Південнобузькому напрямку знищили велику кількість техніки та живої сили противника.

У понеділок, 3 жовтня, підрозділи ЗСУ на південному фронті контролювали ситуацію, завдаючи разючих ударів по скупченню військової техніки та позиціях російської армії. 

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

Упродовж бойового дня ворог втратив:

  • 87 військових;
  • 31 танк;
  • 27 одиниць іншої авто-бронетехніки;
  • 1 РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;
  • 1 мінометний комплекс "Сані" 120-мм калібру.

Окрім цього, ЗСУ затрофеїли 2 танки і одну БМП.

В ОК "Південь" відзначили, що російські окупанти намагаються утримувати рубежі оборони, але їм “краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції”.

Нагадаємо, раніше у Баштанському районі Миколаївської області ЗСУ збили два російські штурмовики Су-25.

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