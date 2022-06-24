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На південному фронті російські окупанти злякалися успішного наступу ЗСУ та втекли з оборонних позицій

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На південному фронті російські окупанти злякалися успішного наступу ЗСУ та втекли з оборонних позицій

Фото: Associated Press

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів.

Як зазначають в Генеральному штабі ЗСУ, українські захисники здійснили успішний наступ на позиції окупантів, частина з них втекла до окупованого населеного пункту Херсонщини.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 24 червня.

"За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні. 

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

Як раніше повідомляли в оперативному командуванні "Південь", на півдні України армія РФ продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейної боротьби. Окрім цього, окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах в глибокому тилу сил оборони України.

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