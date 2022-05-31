На південному фронті ситуація напружена, але ворог не має успіху у просуванні вперед

На південному фронті ситуація напружена, але ворог не має успіху у просуванні вперед

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України 30 травня 2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

На південному фронті ситуація динамічна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі оборони.

Не маючи успіху в просуванні, противник активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари.

Двічі парою гелікоптерів Мі-24 завдано ударів по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що знаходяться в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією «Піон» та реактивною системою залпового вогню «Ураган».

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Влучивши по житлових кварталах та промислових об’єктах міста і передмістя Миколаєва, вороги пошкодили приватний млин, виробничі приміщення м’ясопереробного підприємства, приватні подвір’я і водогін. Ведуться відновлювальні роботи. Щонайменше за наслідками обстрілів постраждало 4 цивільних особи.

Раніше повідомлялося, що на південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили контратаку.

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