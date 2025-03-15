На південному фронті ситуація стала загрозливішою: речник ЗСУ назвав причини

Ворог збільшує кількість штурмових дій, обстрілів, ударів ракетами та дронами.
Російська окупаційна армія активізувала свої дії на південному фронті, збільшивши кількість ударів та штурмів українських позицій в Херсонській та Заопрізькій областях.
Про це повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в коментарі телеканалу "Ми Україна".
За його словами, ворог починає загострювати обстановку, збільшувати кількість штурмових дій, обстрілів, ударів ракетами та дронами.
"Ситуація починає ставати дедалі загрозливішою. Щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Ситуація загострюється і на Запоріжжі, зокрема на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках", - повідомив він.
Владислав Волошин вважає, що причини активізації російських окупантів полягають в тому, що російське військово-політичне керівництво не раз заявляло, що південні регіони України повинні бути під російським контролем, зокрема Запорізька і Херсонська область є пріоритетними цілями для загарбника.
Іншим фактором речник ЗСУ назвав зміну погодних умов – під час потепління ворогу простіше атакувати. Окрім того, окупанти поспішають із штурмовими діями, щоб встигнути до появи "зеленки" - весняної зелені у лісосмугах.
"Незабаром почне мінятися палітра поля бойових дій, буде інша видимість, тому ворог хоче отримати перевагу до цього часу", - наголосив він.
Нагадаємо, російські загарбники суттєво посилили штурмові дії також на Покровському напрямку.
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