На південному фронті ситуація стала загрозливішою: речник ЗСУ назвав причини

Російська окупаційна армія активізувала свої дії на південному фронті, збільшивши кількість ударів та штурмів українських позицій в Херсонській та Заопрізькій областях.

Про це повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в коментарі телеканалу "Ми Україна".

За його словами, ворог починає загострювати обстановку, збільшувати кількість штурмових дій, обстрілів, ударів ракетами та дронами.

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"Ситуація починає ставати дедалі загрозливішою. Щодня на декілька десятків ударів та штурмів стає більше. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Ситуація загострюється і на Запоріжжі, зокрема на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках", - повідомив він.

Владислав Волошин вважає, що причини активізації російських окупантів полягають в тому, що російське військово-політичне керівництво не раз заявляло, що південні регіони України повинні бути під російським контролем, зокрема Запорізька і Херсонська область є пріоритетними цілями для загарбника.

Іншим фактором речник ЗСУ назвав зміну погодних умов – під час потепління ворогу простіше атакувати. Окрім того, окупанти поспішають із штурмовими діями, щоб встигнути до появи "зеленки" - весняної зелені у лісосмугах.

"Незабаром почне мінятися палітра поля бойових дій, буде інша видимість, тому ворог хоче отримати перевагу до цього часу", - наголосив він.

Нагадаємо, російські загарбники суттєво посилили штурмові дії також на Покровському напрямку.

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