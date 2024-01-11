На південному фронті зросла кількість російських артобстрілів: Гуменюк пояснила причину

Окупанти не отримують підтримки з повітря, оскільки це дуже небезпечний напрямок для використання авіації.

Російські окупаційні війська на південному фронті намагаються компенсувати обстрілами з артилерії обмежену можливість завдавати удари з повітря.

Про це в коментарі “24 каналу” повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, загарбники розуміють, що, можливо, не зможуть дочекатися підтримки з повітря, оскільки це дуже небезпечний напрямок для використання авіації.

Гуменюк наголосила, що ворожі війська намагаються компенсувати артилерією неможливість або обмежену можливість використання повітря, зокрема FPV-дронів та будь-яких інших БпЛА, з яких ворог скидає розривні боєприпаси. Тому кількість артилерійських обстрілів збільшилася.

"Переважна їх більшість, звісно, на Херсонщині, але час від часу ворог нагадує про себе і на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Росіяни здійснюють артилерійські обстріли в напрямку Куцурубської та Очаківської громади", – повідомила речниця Сил оборони.

Також, за її словами, росіяни намагаються підтягувати на Херсонщину резерви із Запорізького й Кримського напрямків - розгортають додаткові спостережні пости та використовують додатковий особовий склад під час спроб вибити українських бійців з позицій.

“Це використання резерву, який тримали на чорний день. Окупанти підтягують допомогу з кримського хабу, намагаючись збільшити кількість техніки й особового складу на лівобережжі Херсонської області”, – зазначила Гуменюк.

За минулу добу бійці у зоні відповідальності Сил оборони Півдня відбили 11 штурмів. З втратами окупанти були змушені повернутися на свої позиції.

Нагадаємо, російські окупанти на лівобережжі Херсонщини скаржаться на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, ППО, вогневу підтримку та РЕБ.

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