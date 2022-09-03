На південному фронті ЗСУ взяли в полон кількох окупантів, захопили танки та військову техніку

Під час боїв на півдні українські воїни вразили командно-спостережний пункт у Снігурівці на Миколаївщині та понтонну переправу біля Козацького.

У п’ятницю, 2 вересня, підрозділи ЗСУ на півдні України взяли в полон трьох російських військових. Також захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82 та багато зброї з боєкомплектом.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Упродовж минулої доби росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ.

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Натомість українська авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.

ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.

Упродовж доби ворог втратив:

106 військових;

14 танків Т-72 та Т-62;

1 гаубицю "Мста-Б";

1 авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку;

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";

3 гармати-гаубиці 152-го калібру;

1 мобільний міномет 120 калібру;

2 безпілотні розвідники;

35 одиниць авто-бронетехніки.

Також підрозділами ЗСУ було ліквідовано два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.

Наразі на південному фронті обстановка складна, тривають позиційні бої.

Нагадаємо, раніше ЗСУ в районі Дар’ївки знищили понтонну переправу, яку намагались звести російські окупанти.

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