На південному фронті ЗСУ взяли в полон кількох окупантів, захопили танки та військову техніку

Під час боїв на півдні українські воїни вразили командно-спостережний пункт у Снігурівці на Миколаївщині та понтонну переправу біля Козацького.
У п’ятницю, 2 вересня, підрозділи ЗСУ на півдні України взяли в полон трьох російських військових. Також захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82 та багато зброї з боєкомплектом.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Упродовж минулої доби росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ.
Натомість українська авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.
ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та понтонну переправу біля Козацького.
Упродовж доби ворог втратив:
- 106 військових;
- 14 танків Т-72 та Т-62;
- 1 гаубицю "Мста-Б";
- 1 авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
- 1 мобільний міномет 120 калібру;
- 2 безпілотні розвідники;
- 35 одиниць авто-бронетехніки.
Також підрозділами ЗСУ було ліквідовано два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.
Наразі на південному фронті обстановка складна, тривають позиційні бої.
Нагадаємо, раніше ЗСУ в районі Дар’ївки знищили понтонну переправу, яку намагались звести російські окупанти.
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