На південному напрямку ЗСУ завдали удару по командному пункту і скупченню техніки росіян - Братчук

Знешкоджено групу ворожих диверсантів.
На південному напрямку ворог несе втрати.
Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Знешкоджено групу ворожих диверсантів та нанесено удар по командно-спостережному пункту рашистів і скупченню техніки", - написав Братчук.
Нагадаємо, тим часом Сєвєродонецький напрямок став одним з напрямків на Донбасі, де російські окупанти зосередили свої зусилля. Ворог посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої, повідомили у Генштабі.
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