На півдні для корегування вогню артилерії було зафіксовано політ близько пів сотні ворожих безпілотників

На лінії фронту противник наносить вогневе ураження по українських позиціях, обстрілює прилеглі територіальні громади та віддалені тилові райони, тероризуючи мирне населення.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні БпЛА.

На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог наніс ураження ракетою класу «повітря – земля» Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. Без людських втрат.

По Куцурубській громаді Миколаївської області ворог гатив з «Градів». Без людських втрат.

Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини. 4 авіаудари було завдано ворогом тільки в район Нової Кам’янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали.

По інших населених пунктах вивільненої Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу «Ланцет». В Нововоскресенському – влучання сталося по відкритій поверхні. Без людських втрат. А в Червоному дрон-камікадзе був збитий на підльоті до цілі.

Двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган» по Нікопольському району. В двох громадах – Мирівській і Марганецькій – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійсть. Без постраждалих.

Росія використовує іранські дрони-камікадзе у війні в Україні

Росія застосовує дрони для атак по об'єктах енергетичної інфраструктури та житлі мирного населення України.

Раніше повідомлялося, що Іран планує передати Росії близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники. Ймовірно, це озброєння буде доставлене до кінця 2022 року.

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