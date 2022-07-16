На півдні існує загроза ворожих ударів по критичній інфраструктурі регіону - Генштаб

У регіоні існує загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по лінії зіткнення. Завдавав авіаційних ударів в районі Потьомкиного. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни кинули всі сили на захоплення Сіверська та Бахмута. Для цього вони обстрілюють десятки населених пунктів на Словʼянському та Бахмутському напрямках.

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