"На півдні оборона РФ тріщить по швах" – експерт спрогнозував кроки окупантів

Експерт пояснив, як армія РФ зосереджує своїх солдатів на лінії фронту.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що на південній лінії фронту оборона Росії "тріщить по швах". Наступ окупантів на Лиман (Донеччина) – захлинувся, а наступ на Борову (Харківщина) – "схлопнувся".

Про це експерт пише у Telegram.

"Наступ на Куп'янськ... Для командування РФ критичний момент – на півдні вводяться в дію стратегічні резерви. Це говорить про те, що їхня оборона там тріщить по швах і вихід – зниження тиску. Знизити тиск, за задумом командування РФ, можливо за допомогою розосередження ресурсу ЗСУ з півдня на північний схід, в іншому випадку, стратегічного резерву, в кращому випадку, вистачить до середини вересня. Тому, після втрати ініціативи на Лиман та Борову, Куп'янськ наполегливо продавлюватимуть", - пише Коваленко.

Проте, за словами експерта, в цьому задумі із відтягуванням ресурсу та зниженням тиску є нюанс.

"На півдні, як і раніше, діють не основні ударні групи, призначені для прориву основної лінії оборони, а підрозділи обмеженого функціоналу. Висновок напрошується сам собою", - резюмував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, у Мережі показали кадри удару Збройних сил України по складу окупантів з БК в Олешках на Херсонщині.

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