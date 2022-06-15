На півдні окупаційні війська двічі намагалися завдавати авіаційного удару: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 14 червня 2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
- Противник в операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.
- Окупаційні війська двічі намагалися завдати авіаційного удару. Вранці ворожий гелікоптер збито українським підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.
Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.
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