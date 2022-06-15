Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На півдні окупаційні війська двічі намагалися завдавати авіаційного удару: деталі

Дата публікації
Перегляди
633
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На півдні окупаційні війська двічі намагалися завдавати авіаційного удару: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 14 червня 2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook. 

  • Противник в операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.
  • Окупаційні війська двічі намагалися завдати авіаційного удару. Вранці ворожий гелікоптер збито українським підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Раніше ми повідомляли,  що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

Читайте також:

Українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма

Українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація