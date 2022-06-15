На півдні окупаційні війська двічі намагалися завдавати авіаційного удару: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 14 червня 2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Противник в операційній зоні продовжує ведення бойових дій шляхом контрбатарейної боротьби. Активних наступальних дій не веде, укріплює оборонні рубежі.

Окупаційні війська двічі намагалися завдати авіаційного удару. Вранці ворожий гелікоптер збито українським підрозділом із переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

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Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.

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