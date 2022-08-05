На півдні окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та будь-якими способами намагаються цьому запобігти - Генштаб

На південному фронті російська війська намагаються наявними засобами вогневого ураження утримати зайняті позиції та не допустити створення українськими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Також ворог спробував наступати в напрямку на Лозове, однак отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 5 серпня.

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Для виявлення позицій українських підрозділів і корегування вогню артилерії активно застосовує безпілотні літальні апарати.

"Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що в акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

"Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав задум наступу окупантів на півдні. На які міста планують йти - читайте ТУТ.

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