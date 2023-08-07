На півдні окупанти мінують позиції у три шари та посилюють укріплення – Маляр

На півдні ЗСУ стикаються з ускладненнями та інженерними укріпленнями ворога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня ситуація на півдні України залишалася складною, противник мінує свої позиції в три шари, а також укріплює та бетонує панівні ключові для них висоти для протистояння контрнаступу ЗСУ.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МАЛЯР: Обстановка на Сході та Півдні вкрай напружена! Ворог відчутно збільшив обстріли!"

"Наші Збройні сили стикалися там на основних напрямках наступу – Мелітопольському та Бердянському – не лише з суцільним мінуванням. Ворог мінує позиції навіть у три шари й мінує не тільки позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує панівні ключові висоти. Зараз наші війська стикаються ще й із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями", - сказала вона.

За її словами, це уповільнює рух українських військових вперед. Заступниця міністра пояснила, що ключовим завданням для українських військових залишається ослаблення ворога. Зокрема, це знищення ворожого потенціалу – і оборонного, і наступального.

Нагадаємо, Ганна Маляр розповіла, що окупаційна армія РФ намагалася повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше.

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