На півдні окупанти намагаються завадити контрнаступу ЗСУ: у морі – кораблі з крилатими ракетами

На Південнобузькому російські війська намагаються утримати свої позиції та не допустити, аби ЗСУ створили сприятливі умови для контрнаступальних дій.

Водночас на цьому напрямку окупанти продовжують завдавати авіаударів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій", – йдеться в опублікованих даних.

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Російські війська також посилили своє угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Щодо авіаударів, то загарбники завдали їх біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Велику увагу армія РФ приділяє повітряній розвідці за допомогою безпілотників.

Окрім того, у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два російських носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, 17 серпня на півдні українська авіація атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки.

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