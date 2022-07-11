На півдні окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів та тримають напоготові ракетні носії у морі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити наступу українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 липня.

Окупанти продовжують обстріли для сковування дій наших військ. Зі ствольної та реактивної артилерії загарбники вели вогонь у районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

Тим часом у Чорному морі без змін росіяни продовжують тримати 2 ворожі ракетні носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр", які можуть завдати ударів по всій території України.

Раніше у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку.

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