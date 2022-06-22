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На півдні окупанти обстрілюють українські позиції, щоб не допустити просування ЗСУ - Генштаб

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На півдні окупанти обстрілюють українські позиції, щоб не допустити просування ЗСУ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На півдні України російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

Загарбники це роблять для того, щоб не допустити просуванню ЗСУ на окуповані території. 

Про це 22 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів і здійснювали масові артилерійські обстріли.

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