На півдні окупанти обстрілюють українські позиції, щоб не допустити просування ЗСУ - Генштаб

На півдні України російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.
Загарбники це роблять для того, щоб не допустити просуванню ЗСУ на окуповані території.
Про це 22 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів і здійснювали масові артилерійські обстріли.
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