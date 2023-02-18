На півдні ППО збила російську ракету – Кім (фото)

В Україні триває повітряна тривога та загроза ракетних ударів.

Протиповітряна оборона збила на півдні України російську ракету після оголошення повітряної тривоги зранку 18 лютого.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Скажімо так - рахунок на збиті ракети відкрито", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що швидше за все, це уламки протиповітряної оборони України.

Ракетна атака 18 лютого

Зранку 18 лютого у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Згодом стало відомо про шість ракет "Калібр" у повітряному просторі.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли два вибухи.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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