На півдні росіяни обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та артилерії - Генштаб

На півдні України російські окупанти намагаються втримати захоплені рубежі.
Також загарбники обстріляли українські позиції з мінометів та артилерії.
Про це 25 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.
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