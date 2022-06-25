На півдні росіяни обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та артилерії - Генштаб

На півдні росіяни обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та артилерії - Генштаб

На півдні України російські окупанти намагаються втримати захоплені рубежі.

Також загарбники обстріляли українські позиції з мінометів та артилерії.

Про це 25 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

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