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На півдні росіяни обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та артилерії - Генштаб

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На півдні росіяни обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та артилерії - Генштаб

Фото: Офіс президента України

На півдні України російські окупанти намагаються втримати захоплені рубежі.

Також загарбники обстріляли українські позиції з мінометів та артилерії. 

Про це 25 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення", - повідомили в Генштабі. 

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах. 

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