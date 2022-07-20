На півдні росіяни продовжують обстрілювати цивільних, під вогнем наразі десятки населених пунктів - Генштаб

На півдні росіяни протягом доби систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру.

Так, під ворожий обстріл на Південнобузькому напрямку потрапили близько 20 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, окупанти вели інтенсивну розвідку з безпілотників.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА. Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку 20 липня росіяни гатили з усього, що мають. Водночас ЗСУ вдалось відбити штурм в районі Богородичного.

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