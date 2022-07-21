На півдні України авіація ЗСУ завдала 10 ударів по окупантах, артилерія накривала ворога дві сотні разів

Прицільними авіаційними та артилерійськими ударами знищено 8 складів з боєприпасами, командні та опорні пункти противника.

У середу, 20 липня, на південному напрямку оборони авіація Збройних Сил України завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів, артилерія виконала понад 200 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Три авіаційних удари по російських окупантах завдали гелікоптери, сім – бомбардувальники та літаки штурмової авіації Повітряних сил ЗСУ.

В результаті авіаударів було вражено 5 ворожих опорних пунктів, 3 скупчення живої сили та техніки у Херсонській області. Також було два влучення по складах боєприпасів у Миколаївській та Херсонській областях.

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Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, внаслідок чого російська армія втратила 111 військових, гаубицю "Мста-Б", дві самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотник типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного та командно-спостережного пункту, а також ще 6 складів із боєприпасами у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Нагадаємо, під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку, у Миколаєві було чутно потужні вибухи.

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