На півдні України авіація ЗСУ завдала 10 ударів по окупантах, артилерія накривала ворога дві сотні разів

Прицільними авіаційними та артилерійськими ударами знищено 8 складів з боєприпасами, командні та опорні пункти противника.
У середу, 20 липня, на південному напрямку оборони авіація Збройних Сил України завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів, артилерія виконала понад 200 вогневих завдань.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Три авіаційних удари по російських окупантах завдали гелікоптери, сім – бомбардувальники та літаки штурмової авіації Повітряних сил ЗСУ.
В результаті авіаударів було вражено 5 ворожих опорних пунктів, 3 скупчення живої сили та техніки у Херсонській області. Також було два влучення по складах боєприпасів у Миколаївській та Херсонській областях.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, внаслідок чого російська армія втратила 111 військових, гаубицю "Мста-Б", дві самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотник типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Підтверджено знищення командного та командно-спостережного пункту, а також ще 6 складів із боєприпасами у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.
Нагадаємо, під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку, у Миколаєві було чутно потужні вибухи.
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