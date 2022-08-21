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На півдні України ліквідовано командний пункт і два склади ворога

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На півдні України ліквідовано командний пункт і два склади ворога

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи ЗСУ продовжують знищувати живу силу та техніку російської армії у тимчасово окупованих південних областях.

Упродовж суботи, 20 серпня, підрозділи Збройних сил України на південному фронті вразили ворожий командний пункт і два склади боєприпасів, один з яких — в уже легендарній Чорнобаївці.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Того дня українська авіація завдала п'ятьох ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки противника.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 20 серпня армія РФ на півдні України РФ втратила:

  • 75 солдатів;
  • 1 корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С";
  • 2 танки Т-72;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, російська армія почала формувати так звані "добровольчі підрозділи", які планують розгорнути на півдні України. 

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