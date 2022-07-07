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На півдні Україні ліквідовано ворожу ДРГ та склади з боєприпасами та паливом

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На півдні Україні ліквідовано ворожу ДРГ та склади з боєприпасами та паливом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ракетно-артилерійськими та авіаційними ударами українські воїни знищили 3 склади з боєприпасами на окупованій території Миколаївської області та один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

Упродовж доби 6 липня у Миколаївській та Херсонській областях ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи ЗСУ атакували ворожий опорний пункт, місця скупчення російських окупантів та їхні склади.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

У повідомленні уточнили, що три склади з боєприпасами, які були знищені ударами українських збройних сил, були розташовані на окупованій території Миколаївської області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами знищено під Херсоном.

Також повідомляється про знищення ворожої ДРГ, яка здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів у районі Добрянки. Втративши 5 вбитими і 1 пораненим, диверсійно-розвідувальна група відійшла назад.

Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки, яку противник здійснив силами до стрілецького взводу. Після безуспішного штурму ворог відступив.

Загалом упродовж доби 6 липня на південному фронті ліквідовано:

  • 38 окупантів; 
  • 1 танк Т-62; 
  • 2 мінометних комплекси 120-го калібру "Сани";
  • 2 одиниці броньованої та 4 - автомобільної техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня українські захисники збили дві ворожі ракети, якими ворог атакував територію Миколаївщини. Їх було випущено з акваторії Чорного моря.

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