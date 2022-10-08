На півдні України у звільненому селі чоловік підірвався на розтяжці окупантів: потерпілий загинув

На півдні України у звільненому від російських окупантів селі місцевий житель підірвався на розтяжці: від отриманих травм потерпілий помер.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Українські військові повідомляють, що у звільнених від окупантів населених пунктах на півдні України тривають стабілізаційні заходи. Проте загарбники залишили після себе багато небезпечних предметів.

"Ще залишаються небезпечні місця, де виявляються залишки ворожих обстрілів забороненими касетними снарядами, замінування, розтяжки. Так, в одному з населених пунктів, рухаючись вздовж берега водосховища, місцевий житель підірвався на ворожому вибухонебезпечному пристрої – розтяжці. Людина загинула", - повідомили в ОК "Південь".

Українці підриваються на вибухонебезпечних предметах на звільнених територіях

Зазначимо, що це вже не перший випадок смерті через російські розтяжки та міни. 3 жовтня у Чернігівській області на російській міні підірвався автомобіль, в якому їхало четверо чоловіків. Усі потерпілі загинули на місці події.

У Сумські області на російській міні підірвались працівники АТ "Укртелеком". На місці події загинув водій авто, троє осіб опинились у лікарні.

Також на мінах підриваються люди в звільнених районах Харківської області. Найчастіше це стається, коли потерпілі йдуть до лісу збирати гриби.

Читайте також: