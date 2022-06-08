Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На півдні України ворог намагається утримати займані позиції та застосовує штурмову авіацію - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
455
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На півдні України ворог намагається утримати займані позиції та застосовує штурмову авіацію - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію на Південнобузькому напрямку, південь України, протягом 8 червня.

Зокрема, ситуація залишилася без суттєвих змін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 червня.

На півдні України ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони.

Разом з тим, окупанти продовжують застосовувати артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

Нагадаємо, станом на 7 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 31,5 тисячі осіб.

Читайте також:

“Ми дали військовому цукерки” - як діти створюють собі хороший настрій

“Ми дали військовому цукерки” - як діти створюють собі хороший настрій
Наступна публікація