На півдні України ворог намагається утримати займані позиції та застосовує штурмову авіацію - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ситуацію на Південнобузькому напрямку, південь України, протягом 8 червня.
Зокрема, ситуація залишилася без суттєвих змін.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 червня.
На півдні України ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони.
Разом з тим, окупанти продовжують застосовувати артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.
Нагадаємо, станом на 7 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 31,5 тисячі осіб.
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