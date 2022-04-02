На півдні України ворог проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба

Жителів прикордонних міст закликають бути пильними та не наражати себе на небезпеку.

Російські окупанти в Одеській області активно проводять повітряну розвідку та атакують з неба, проте ситуація в регіоні залишається стабільною та контрольованою.

Про ситуацію в Одеській області повідомив представник оперативного командування "Південь".

"Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", – зазначили в ОК "Південь".

Там також закликали жителів прикордонних міст бути пильними та відповідальними, не наражати себе на небезпеку. В разі виявлення підозрілих осіб, треба негайно повідомляти до відповідних підрозділів сил охорони та оборони регіону.

"Попри ворожі напади, обстановка в нашому регіоні залишається стабільною і контрольованою", – зазначається в повідомленні.

Поточна оперативна обстановка на Одещині від представника оперативного командування "Південь". Доброго дня одесити та південь України! Тридцять восьма доба нашої мужньої оборони рідних земель від нашестя ворога. Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону. Закликаємо мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними. Не наражати себе на небезпеку, але у випадку виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону. Попри ворожі напади, обстановка в нашому регіоні залишається стабільною і контрольованою. Разом переможемо! Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Субота, 2 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 2 квітня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за південь та схід України, зокрема за Маріуполь, очікуються важкі бої, але після них у Росії не залишиться резервів для наступу.

Читайте також: