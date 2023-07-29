На півдні України загострилися бойові дії на двох ділянках – розвідка Британії

Окупанти також намагаються активно наступати біля Кремінної на Луганщині.
На окремих ділянках Запорізької і Донецької областей останні 48 годин спостерігається загострення бойових дій між Збройними силами України та окупаційною армією РФ.
Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
"Впродовж останніх 48 годин сталося загострення бойових дій у двох секторах на півдні України", - йдеться у зведенні.
Так, біля Оріхова на Запоріжжі бої активізувалися навколо села Роботине, де діє 58-ма загальновійськова армія РФ.
Водночас на відстані 80 кілометрів на схід українські війська здобули перемогу над російськими окупантами й звільнили село Старомайорське на Донеччині, завдавши поразки частинам російських Повітряно-десантних сил 247-го гвардійського полку РФ.
"На півночі інші підрозділи десантно-штурмових військ Росії продовжують наступальні операції у лісі Серебрянськ на заході від Кремінної, але не досягли значних перемог на землі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові повернули під контроль Старомайорське на Донеччині.
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