На півдні України знайшли 50 місць масових поховань: 200 жертв уже ідентифікували

Воєнні злочини Росії на звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей виявили правоохоронці.

На звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей пошукові групи виявили 50 місць масових поховань. Українські фахівці вже ідентифікували тіла майже 200 загиблих.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, командам допомагають місцеві жителі, які вказують на досі невідомі місця поховань.

"Поки наймасовіше виявлено в Ізюмі (Харківської області). Утім, і на інших локаціях трапляються не менш масштабні за чисельністю могили", — сказав Котенко.

Злочини росіян на Херсонщині

Українські військові повернули Херсон під контроль України 11 листопада. Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи.

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці вже зафіксували 414 воєнних злочинів, які були скоєні солдатами російської армії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

У звільненому Лимані виявили масове поховання – десятки могил неупізнані

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