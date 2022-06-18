На півдні України знищено ворожих 57 військових та 18 одиниць техніки: деталі

На півдні України знищено ворожих 57 військових та 18 одиниць техніки: деталі

Силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Також по противнику нанесено 2 авіаційні удари.

Підтверджено втрати ворога в кількості:

57 росіян та 18 одиниць техніки, серед яких

танк Т-72,

важка вогнеметна система ТОС-1 «Буратіно»,

гаубиця «Мста-Б»,

самохідна гармата «Гіацинт»,

3 багатоцільових броньованих тягачі,

9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Також знищено черговий польовий склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.

До того ж буксир «Спасатєль Васілій Бех», внаслідок ураження, вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом «ТОР» на борту.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз на найближчі тижні на фронті та зазначив, що червень - найважчий місяць від початку війни.

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