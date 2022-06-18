На півдні України знищено ворожих 57 військових та 18 одиниць техніки: деталі

Силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.
Також по противнику нанесено 2 авіаційні удари.
Підтверджено втрати ворога в кількості:
- 57 росіян та 18 одиниць техніки, серед яких
- танк Т-72,
- важка вогнеметна система ТОС-1 «Буратіно»,
- гаубиця «Мста-Б»,
- самохідна гармата «Гіацинт»,
- 3 багатоцільових броньованих тягачі,
- 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.
Також знищено черговий польовий склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.
До того ж буксир «Спасатєль Васілій Бех», внаслідок ураження, вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом «ТОР» на борту.
Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз на найближчі тижні на фронті та зазначив, що червень - найважчий місяць від початку війни.
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