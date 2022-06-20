На півдні України знову чутно потужні вибухи - ЗМІ

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також у ЗМІ повідомляють про вибухи на Миколаївщині.
20 червня в Одесі пролунали кілька вибухів.
Про це повідомляє Суспільне Одеса.
Перший вибух, за інформацією журналістів, пролунав о 13:55. Наступні вибухи пролунали о 14:14.
Видання зазначає, що над містом дим. У ЗМІ повідомляють про начебто роботу ППО.
Офіційно інформацію про "прильоти" не підтверджували.
Також у ЗМІ повідомляють про нібито вибухи у Миколаївській області. Проте офіційно ця інформація не підтверджена владою. Натомість в зазначених регіонах вже відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, під Ізюмом ЗСУ ліквідували танкістів Кантемирівської дивізії.
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