На півдні України знову чутно потужні вибухи - ЗМІ

На півдні України знову чутно потужні вибухи - ЗМІ

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також у ЗМІ повідомляють про вибухи на Миколаївщині.

20 червня в Одесі пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Перший вибух, за інформацією журналістів, пролунав о 13:55. Наступні вибухи пролунали о 14:14.

Видання зазначає, що над містом дим. У ЗМІ повідомляють про начебто роботу ППО.

Офіційно інформацію про "прильоти" не підтверджували.

Також у ЗМІ повідомляють про нібито вибухи у Миколаївській області. Проте офіційно ця інформація не підтверджена владою. Натомість в зазначених регіонах вже відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, під Ізюмом ЗСУ ліквідували танкістів Кантемирівської дивізії.

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