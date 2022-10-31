На півдні України ЗСУ під час масованих ракетних ударів збили ще і російський вертоліт Ка-52

Ворожий вертоліт збили о 8:20 31 жовтня.
На півдні України у понеділок, 31 жовтня, під час масованих ракетних ударів, окупанти хотіли бомбардувати українців ще і ударним вертольотом Ка-52. Його збили українські захисники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Поки тривала масована ракетна атака України крилатими ракетами, інформація про збиття чергового Ка-52 у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" пройшла непоміченою. А приземлили вертушку окупантів о 8.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.
Масований ракетний обстріл України
Російські терористи у понеділок, 31 жовтня, ракетами масовано обстрілювали Україну. ППО збила 44 ракети із понад 50, які росіяни запустили по нашій державі.
Проте все ж кілька ракет поцілили у Київській, Запорізькій, Чернівецькій областях. Терористи вкотре обстріляли українську енергетичну інфраструктуру.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що через масовані обстріли Росією критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в містах України.
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