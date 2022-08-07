На півдні України ЗСУ успішно знищують ракетні системи російських окупантів

Упродовж доби 6 серпня на південному фронті українські воїни знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 та зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцир-С1.

На південному напрямку Збройні Сили України завдають ударів по силах протиповітряної оборони та зенітно-ракетних системах російських окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Штурмова авіація, тактичний бомбардувальник, винищувачі та вертольоти ЗСУ протягом суботи 6 серпня завдали дев'ять ударів по трьох опорних пунктах та чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, а також по одному складу боєприпасів та станції радіолокації.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема по силах протиповітряної оборони противника.

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Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 та одного зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", а також - 122-мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено один польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупантів.

Росіяни намагалися штурмувати у напрямку Васильків – Благодатне, але успіхів не мали та з втратами відступили.

Ворожі літаки штурмової авіації та ударні вертольоти вісім разів атакували позиції ЗСУ та звільнені населені пункти у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області, а також у Бериславському та Херсонському районах Херсонської області.

За інформацією ОК "Південь", втрат з української сторони немає.

Нагадаємо, того ж дня у Миколаївській області військові ЗСУ знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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