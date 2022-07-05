На півдні України ЗСУ вертольотами завдали авіаударів по росіянах та відбили штурм ворога - ОК "Південь"

На півдні України ЗСУ вертольотами завдали авіаударів по росіянах та відбили штурм ворога - ОК "Південь"

У районі Лозового на Херсонщині в ніч проти 5 липня російські окупанти спробували штурмувати позиції ЗСУ.

Загарбники з втратами відійшли: було ліквідовано 2 окупантів та ще 5 поранено.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Вночі в районі Лозового, на Херсонщині, відбито контратаку посиленого взводу противника. Їх відчайдушна спроба успіху не мала. Втративши БТР-82, 2 вбитими і 5 пораненими, ворог ретирувався", - йдеться у повідомленні.

Також на півдні України ворог облаштовує рубежі оборони, підтягує резерви.

"Парою наших гелікоптерів нанесено авіаційний удар по скупченню противника північно-західніше Правдиного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська ракета "Калібр" на Дніпропетровщині впала на житловий будинок, але не вибухнула.

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