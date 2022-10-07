На півдні України ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та ППО противника

Українська авіація та ракетно-зенітні підрозділи ЗСУ завдали відчутних втрат ворогові на південному фронті.
Упродовж бойового дня 6 жовтня на півдні України українська авіація завдала 7 ударів.
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Українські льотчики вразили опорні пункти та райони зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, а також ворожі сили протиповітряної оборони в Каховському районі.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань.
Підтверджені втрати противника складають:
- 105 рашистів;
- 8 танків;
- 18 крупнокаліберних гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б”;
- 1 самохідна гармата “Піон”;
- 1 гармата-гаубиця 152-го калібру;
- 4 міномети;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.
Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.
Нагадаємо, увечері 6 жовтня бойові підрозділи зенітних військ України знищили ще два безпілотники російських окупантів.
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