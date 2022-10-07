На півдні України ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та ППО противника

Українська авіація та ракетно-зенітні підрозділи ЗСУ завдали відчутних втрат ворогові на південному фронті.

Упродовж бойового дня 6 жовтня на півдні України українська авіація завдала 7 ударів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Українські льотчики вразили опорні пункти та райони зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, а також ворожі сили протиповітряної оборони в Каховському районі.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника складають:

105 рашистів;

рашистів; 8 танків;

танків; 18 крупнокаліберних гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б”;

крупнокаліберних гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б”; 1 самохідна гармата “Піон”;

самохідна гармата “Піон”; 1 гармата-гаубиця 152-го калібру;

гармата-гаубиця 152-го калібру; 4 міномети;

міномети; 15 одиниць авто-бронетехніки;

одиниць авто-бронетехніки; 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, увечері 6 жовтня бойові підрозділи зенітних військ України знищили ще два безпілотники російських окупантів.

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