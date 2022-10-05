На півдні України ЗСУ знищили два ворожі гелікоптери та три БПЛА-розвідники

Українські військові на південному фронті упродовж минулого бойового дня завдали значних втрат ворогу у військовій техніці.
У вівторок, 4 жовтня, на півдні України українська авіація завдала 7 ударів по противнику. Ракетно-артилерійськими підрозідлами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань.
Про це повідомили у зведенні ОК "Південь" за минулий бойовий день.
Підрозділи ЗСУ завдали значних втрат ворогові у військовій техніці.
Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 безпілотних розвідники “Орлан-10” в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.
Орієнтовні втрати противника за добу складають:
- 31 рашист;
- 8 танків;
- 26 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 крупнокаліберна гаубиця “Мста-Б”;
- 1 гармата-гаубиця.
Нагадаємо, того ж дня російські окупанти випустили півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, щоб пошкодити портову інфраструктуру. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
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