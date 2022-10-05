На півдні України ЗСУ знищили два ворожі гелікоптери та три БПЛА-розвідники

Українські військові на південному фронті упродовж минулого бойового дня завдали значних втрат ворогу у військовій техніці.

У вівторок, 4 жовтня, на півдні України українська авіація завдала 7 ударів по противнику. Ракетно-артилерійськими підрозідлами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань.

Про це повідомили у зведенні ОК "Південь" за минулий бойовий день.

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Підрозділи ЗСУ завдали значних втрат ворогові у військовій техніці.

Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони знищили 3 безпілотних розвідники “Орлан-10” в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.

Орієнтовні втрати противника за добу складають:

31 рашист;

рашист; 8 танків;

танків; 26 одиниць авто-бронетехніки;

одиниць авто-бронетехніки; 1 крупнокаліберна гаубиця “Мста-Б”;

крупнокаліберна гаубиця “Мста-Б”; 1 гармата-гаубиця.

Нагадаємо, того ж дня російські окупанти випустили півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, щоб пошкодити портову інфраструктуру. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

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