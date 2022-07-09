На півдні України ЗСУ знищили три склади з російськими боєприпасами та 42 одиниці техніки

Українські захисники двічі за добу завдали авіаудару по району скупчення російських військ поблизу Снігурівки, що на Миколаївщині.

Упродовж доби 8 липня на південному фронті російським окупантам було завдано значних втрат.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ знищили 194 окупантів, три склади з російськими боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед яких:

2 реактивні системи залпового вогню “Град”;

2 командно-штабні машини;

4 зенітних гарматно-ракетних комплекси “Панцир-С1”;

1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу “Бук-М2”;

6 самохідних гаубиць типу “Акація”;

26 одиниць автомобільної техніки;

1 беспілотник-розвідник “Орлан-10”.

Ворог намагається завдавати удари у відповідь. Пізно увечері окупанти обстріляли з “Градів” Червоногригорівку на Дніпропетровщині з іншого берега водосховища. Наразі інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Через погіршення погоди у Чорному морі росіяни скоротили своє корабельне угрупування. Тепер там перебувають 2️ надводних та один підводний човен, які загалом на оснащені мають 20 крилатих ракет типу “Калібр”, та 3 великі десантні кораблі.

Нагадаємо, на одній із ділянок ведення бойових дій десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили п’ять російських танків.

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