На півдні України ЗСУ знищили три склади з російськими боєприпасами та 42 одиниці техніки

Українські захисники двічі за добу завдали авіаудару по району скупчення російських військ поблизу Снігурівки, що на Миколаївщині.
Упродовж доби 8 липня на південному фронті російським окупантам було завдано значних втрат.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
ЗСУ знищили 194 окупантів, три склади з російськими боєприпасами та 42 одиниці техніки, серед яких:
- 2 реактивні системи залпового вогню “Град”;
- 2 командно-штабні машини;
- 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси “Панцир-С1”;
- 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу “Бук-М2”;
- 6 самохідних гаубиць типу “Акація”;
- 26 одиниць автомобільної техніки;
- 1 беспілотник-розвідник “Орлан-10”.
Ворог намагається завдавати удари у відповідь. Пізно увечері окупанти обстріляли з “Градів” Червоногригорівку на Дніпропетровщині з іншого берега водосховища. Наразі інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.
Через погіршення погоди у Чорному морі росіяни скоротили своє корабельне угрупування. Тепер там перебувають 2️ надводних та один підводний човен, які загалом на оснащені мають 20 крилатих ракет типу “Калібр”, та 3 великі десантні кораблі.
Нагадаємо, на одній із ділянок ведення бойових дій десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили п’ять російських танків.
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