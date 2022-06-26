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На півдні України ЗСУ знищують ворожу бронетехніку та завдають авіаційних ударів — ОК “Південь”

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На півдні України ЗСУ знищують ворожу бронетехніку та завдають авіаційних ударів — ОК “Південь”

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Російські окупанти на південному напрямку втратили ще 2 танки та 5 одиниць броньованої техніки.

Упродовж доби 25 червня українська авіація на південному фронті завдала 5 ударів по району скупчення окупантів, а також по командних і опорних пунктах російських підрозділів. 

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

У повідомленні зазначили, що втрати окупантів на півдні України за минулу добу становили:

  • 24 солдати; 
  • 2 танки;
  • 5 одиниць броньованої техніки; 
  • 2 польові склади боєприпасів.

У південній операційній зоні окупанти переважно продовжують оборонні дії і нових ударних угруповань не створюють. 

Росіяни намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом 25 червня окупанти збільшили щільність обстрілів майже в 1,5 рази.

Два ворожі ракетні кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря, де триває шторм. 

По позиціях ЗСУ ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти української авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”. 

Нагадаємо, вранці в суботу, 25 червня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 6.15, в місті Миколаєві пролунали вибухи.

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