На півдні України ЗСУ знищують ворожу бронетехніку та завдають авіаційних ударів — ОК “Південь”

Російські окупанти на південному напрямку втратили ще 2 танки та 5 одиниць броньованої техніки.
Упродовж доби 25 червня українська авіація на південному фронті завдала 5 ударів по району скупчення окупантів, а також по командних і опорних пунктах російських підрозділів.
Про це повідомило оперативне командування “Південь”.
У повідомленні зазначили, що втрати окупантів на півдні України за минулу добу становили:
- 24 солдати;
- 2 танки;
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 2 польові склади боєприпасів.
У південній операційній зоні окупанти переважно продовжують оборонні дії і нових ударних угруповань не створюють.
Росіяни намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом 25 червня окупанти збільшили щільність обстрілів майже в 1,5 рази.
Два ворожі ракетні кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря, де триває шторм.
По позиціях ЗСУ ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти української авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”.
Нагадаємо, вранці в суботу, 25 червня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 6.15, в місті Миколаєві пролунали вибухи.
Читайте також: