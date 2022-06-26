На півдні України ЗСУ знищують ворожу бронетехніку та завдають авіаційних ударів — ОК “Південь”

На півдні України ЗСУ знищують ворожу бронетехніку та завдають авіаційних ударів — ОК “Південь”

Російські окупанти на південному напрямку втратили ще 2 танки та 5 одиниць броньованої техніки.

Упродовж доби 25 червня українська авіація на південному фронті завдала 5 ударів по району скупчення окупантів, а також по командних і опорних пунктах російських підрозділів.

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

У повідомленні зазначили, що втрати окупантів на півдні України за минулу добу становили:

24 солдати;

2 танки;

5 одиниць броньованої техніки;

2 польові склади боєприпасів.

У південній операційній зоні окупанти переважно продовжують оборонні дії і нових ударних угруповань не створюють.

Росіяни намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом 25 червня окупанти збільшили щільність обстрілів майже в 1,5 рази.

Два ворожі ракетні кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря, де триває шторм.

По позиціях ЗСУ ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти української авіації застосував керовану ракету “повітря-повітря”.

Нагадаємо, вранці в суботу, 25 червня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 6.15, в місті Миколаєві пролунали вибухи.

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