На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт — Зеленський

На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт — Зеленський

Під час контрнаступу в Херсонській області українські військові звільняють від окупантів нові території.

У двох південних областях України, на частині яких закріпилися російські окупаційні війська, Збройні сили України проводять успішний контрнаступ.

Про це повідомив у своєму традиційному зверненні проти ночі 12 червня президент України Володимир Зеленський.

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“Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське”, - повідомив він.

Також, за словами президента, ЗСУ мають певні успіхи на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Нагадаємо, у районі селищ Давидів Брід та Велика Олександрівка окупанти підірвали мости через річку Інгулець, щоб зашкодити контрнаступу Збройних сил України.

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