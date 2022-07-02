На півдні українська авіація знищила 27 окупантів, ворожі склади боєприпасів і техніку

На півдні українська авіація знищила 27 окупантів, ворожі склади боєприпасів і техніку

Крім того, були знищені російські зенітно-ракетний комплекс "Тор" та самохідну гаубицю "Мста-С".

На півдні українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу окупантів.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат", – йдеться в повідомленні.

У відповідь українські авіатори завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду.

Результати дорозвідуються, але вже відомо, що ворожа армія втратила:

27 окупантів;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині.

У Херсонському і Скадовському районах росіяни продовжували повітряну розвідку, проте українсьі захисники знищили два безпілотники ворога.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині.

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