На півдні українська авіація знищила 27 окупантів, ворожі склади боєприпасів і техніку

Крім того, були знищені російські зенітно-ракетний комплекс "Тор" та самохідну гаубицю "Мста-С".
На півдні українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу окупантів.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат", – йдеться в повідомленні.
У відповідь українські авіатори завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду.
Результати дорозвідуються, але вже відомо, що ворожа армія втратила:
- 27 окупантів;
- зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині.
У Херсонському і Скадовському районах росіяни продовжували повітряну розвідку, проте українсьі захисники знищили два безпілотники ворога.
Раніше Олексій Арестович повідомив, що російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині.
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