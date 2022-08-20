На півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже військо на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - зазначив він.

За словами Назарова, корабельне угруповання ворога без суттєвих змін кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах.

"Напоготові, на бойовому чергуванні два надводних ракетоносія, споряджені 16 "Калібрами", та один великий десантний корабель", - додав спікер командування.

Нагадаємо, удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі 20 серпня міг завдати дрон-камікадзе, а заяви окупантів про збиття дрона є брехнею. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що тепер такі удари по військових об’єктах російських загарбників у Криму відбуватимуться постійно, і "хтось дає зрозуміти окупантам, що їхній час закінчився".

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