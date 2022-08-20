Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога

Дата публікації
Перегляди
130
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

На півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже військо на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - зазначив він.

За словами Назарова, корабельне угруповання ворога без суттєвих змін кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах.

"Напоготові, на бойовому чергуванні два надводних ракетоносія, споряджені 16 "Калібрами", та один великий десантний корабель", - додав спікер командування.

Нагадаємо, удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі 20 серпня міг завдати дрон-камікадзе, а заяви окупантів про збиття дрона є брехнею. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що тепер такі удари по військових об’єктах російських загарбників у Криму відбуватимуться постійно, і "хтось дає зрозуміти окупантам, що їхній час закінчився".

"Бавовна" в Криму, істерика кремлівських маріонеток та домовленості про поділ Росії - Марк Фейгін

"Бавовна" в Криму, істерика кремлівських маріонеток та домовленості про поділ Росії - Марк Фейгін

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація