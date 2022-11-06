Ворог активізував безпілотну розвідку - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні:підсумок за 05.11.2022

В південнобузькому операційному районі, як і в цілому, в зоні відповідальності ситуація складна, насиченим подіями, але контролюється Силами оборони.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Противник здійснює оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження українських позицій, застосовуючи для цього реактивні системи залпового вогню, важку великокаліберну артилерію, міномети, танки, баражуючи снаряди.

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії протягом бойового дня зафіксовано активізацію безпілотної розвідки. Ворог випустив понад чотири десятки дронів-шпигунів.

Тричі по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславщини прилітали ворожі дрони-камікадзе типу «Ланцет», ще два рази ворог атакував безпілотниками, спорядженими ВОГами, і тричі - штурмовою та армійською авіацією. Люди не постраждали.

По обіді, по Мирівській і Марганецькій громадам Нікопольщини ворог вдарив важкою артилерією та «Ураганом». Без людських втрат.

А ось пізно ввечері, внаслідок обстрілу Мирівської громади, ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранену 9-річну дитину госпіталізовано.

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