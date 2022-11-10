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На півдні ворог атакував українські позиції безпілотниками, а Марганецьку громаду накрив "Ураганами" і "Градами"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На півдні ворог атакував українські позиції безпілотниками, а Марганецьку громаду накрив "Ураганами" і "Градами"

Фото: Associated Press

Українські позиції ;ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу "Ланцет".

По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у соціальній мережі.

Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

А на Криворіжжі атакував ракетами об’єкт критичної інфраструктури. Без людських втрат.

«Ураганами» і «Градами» серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть. Один цивільний мешканець загинув.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили 125 російських військових та склад з боєприпасами на півдні

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