На півдні ворог атакував українські позиції безпілотниками, а Марганецьку громаду накрив "Ураганами" і "Градами"

Українські позиції ;ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу "Ланцет".
По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у соціальній мережі.
Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.
А на Криворіжжі атакував ракетами об’єкт критичної інфраструктури. Без людських втрат.
«Ураганами» і «Градами» серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть. Один цивільний мешканець загинув.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили 125 російських військових та склад з боєприпасами на півдні.
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