На півдні ворог двічі атакував гелікоптерами позиції ЗСУ.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook, коментуючи обстановку станом на 12:00.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом ночі двічі атакував гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав", - сказав Назаров.

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Він додав, що реактивними системами залпового вогню "Град" обстріляний Марганець. Частково зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено водогін та газогін. Поранено дві цивільні особи.

В Чорному морі військові РФ напоготові тримають чотири ракетоносії, споряджені 28 ракетами "Калібр".

"Незважаючи на посилення загроз, зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації", - підкреслив Назаров.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна святкуватиме 31-шу річницю Незалежності.

Раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що реальна загроза з боку Білорусі для України - це ракетні удари. Він наголосив, що білоруська армія не хоче воювати проти українців та може саботувати злочинні укази.

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