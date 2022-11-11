На півдні ворог екстрено пакується у плавзасоби і намагається врятуватися втечею

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 10.11.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони.

Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі.

Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею.

Ситуація на півдні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час стрімкого контрнаступу на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що весь процес просування ЗСУ та втеча загарбників на Херсонщині може тривати від одного до двох тижнів. Всю правобережну частину країни, ймовірно, буде звільнено до кінця листопада чи до початку грудня 2022 року.

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