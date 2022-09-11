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На півдні ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення

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На півдні ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 10.09.2022. 

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зони досить напружена, але контрольована.

Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі,  намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає.

Протягом бойового дня ворог здійснив  20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по українських позиціях і прилеглих територіях.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2329
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