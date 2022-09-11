На півдні ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 10.09.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Ситуація в операційній зони досить напружена, але контрольована.
Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає.
Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по українських позиціях і прилеглих територіях.
Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".
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