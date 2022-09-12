На півдні вже звільнили 13 населених пунктів, окупантам дозволили домовлятись із ЗСУ - генерал Марченко

Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Марченко зауважив, що російські окупанти на півдні перебувають у пригніченому стані.

"Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовим та звільняти окуповані території", — каже Дмитро Марченко.

Генерал-майор додав, що за два тижні на півдні України окупаційна армія втратила 1800 військових, 2 літаки, 2 вертольоти, понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню.

"Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси", — говорить Дмитро Марченко.

Нагадаємо, контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

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