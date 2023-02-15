На півдні - загроза нальоту ворожих дронів-камікадзе: які області під ударом

В областях, де є загроза атаки ворожих дронів, оголошена повітряна тривога.

На півдні існує загроза атаки іранськими дронами-камікадзе. Під ударом - Дніпропетровська та Запорізька області.

Про це повідомив голова Дніпропетрвоської ОВА Сергій Лисак.

"Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "шахеди". Прохання перейти в укриття!", - йдеться у дописі посадовця.

Також про атаку дронів попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. О 21:37 він повідомив, що іранські безпілотники перетнули простір області.

Як пишуть моніторингові пабліки, станом на зараз дрони рухаються у напрямку Дніпра та Павлограда.

Додамо, що станом на 21:47 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях через можливий наліт ворожих дронів. Пройдіть до укриттів до закінчення тривоги.

Нагадаємо, востаннє, 12 лютого, росіяни для атаки на Дніпропетровщині обрали розвідувальний безпілотник та повітряні кулі з кутовими відбивачами - не іранські дрони.

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