На півдні зберігається небезпека висадки окупантами морських та повітряних десантів - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що російські загарбники гостро погіршили гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

На Півдні України зберігається небезпека висадки російськими окупантами морських та повітряних десантів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У зв`язку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів", - заявив Залужний.

Також читайте Окупанти готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними

Він додав, що упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

"Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що російські загарбники гостро погіршили гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

"Попри сили противника, що переважають на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках.

"Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас закликаю жителів цих регіонів бути обережними, оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей. Прохання бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети", - наголосив він.

Залужний заявив, що вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів.

"Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блокпостів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником", - підсумував він.

Нагадаємо, Росія зосередила у Чорному морі багато крилатих ракет. За минулу добу російська авіація збільшила кількість вильотів у понад 1,5 раза.

Читайте також: